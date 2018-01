EL REGRESO DE AGATHA CHRISTIE

Es la novelista más vendida de todos los tiempos, creadora

de los detectives más sagaces de la literatura.

Su nieto, Mathew Prichard, ha autorizado una novela protagonizada por el detective -Hércules Poirot- que ha escrito la joven autora británica Sophie Hannah. Él mismo nos lo cuenta.

“Cuando era pequeño, ni siquiera sabía que escribía libros. Mi abuela era adorable. Nada diva”. Mathew Prichard se parece a su legendaria abuela en la tez clara y los ojillos inquisitorios, pero no escribe. Tampoco lo hacen sus tres hijos ni sus ocho nietos. Mathew no ha heredado la imaginación prodigiosa de la emperatriz de las novelas de detectives, autora de más de 80 obras de crímenes, dos autobiografías, 50 cuentos y dos piezas de teatro, pero sí ha recibido un valioso legado. El poder sobre una obra enorme que ha vendido más de 2000 millones de ejemplares en el mundo. Solo de una de sus novelas, Diez negritos, se han vendido ¡cien millones de libros!

Le gustaba mucho comer (aunque no cocinaba) y, sobre todo, leer. “Leía mucho. A mí me contaba cuentos cuando era pequeño. A veces nos leía sus libros antes de publicarlos; a nosotros nos encantaba que lo hiciera”, cuenta Mathew.

Once días después dieron con ella en un hotel de Harrogate, lejos de Londres, gracias a que el conserje la había reconocido. Había viajado en tren y se había registrado como una ciudadana sudafricana llamada Theresa Neale (el apellido de la amante de su marido). Encontraron a la escritora aturdida. Dijo que no recordaba nada. Nunca habló de este paréntesis. “Era muy infeliz y estaba desesperada, a veces una terrible presión provoca episodios de amnesia”, explica Mathew.

Miss Marple, Tommy y Tuppence Beresford son algunos de los investigadores que destaparon crímenes ideados por ella, pero el primero fue Hércules Poirot. Admite la escritora en sus cuadernos que guarda “una gran deuda con él desde el punto de vista económico. Poirot piensa que no me irían bien las cosas sin él; pero, por otra parte, yo pienso que Hércules Poirot ni siquiera existiría si no fuera por mí. En ocasiones también yo he sentido la tentación de cometer un asesinato”.