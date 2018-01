AMIA / Piden juzgar a Cristina por “traición a la Patria”

Querellantes advirtieron que “los imputados ayudaron

a quienes con sus actos se han constituido en enemigos

Nacionales - Familiares de víctimas del atentado a la AMIA pidieron este viernes que la senadora Cristina Fernández de Kirchner y los demás procesados en la causa por encubrimiento a los iraníes acusados del atentado, sean juzgados por el delito de “traición a la Patria”.

“Los imputados han ayudado a quienes con sus actos se han constituido en enemigos de la Nación Argentina”, advirtieron los familiares Luis Czyzewski y Mario Averbuch, querellantes en la causa, en el escrito en el que pidieron se envíe a juicio a todos los acusados, y al que accedió la agencia Télam.

La querella de los familiares entendió que “para ser considerado enemigo no hace falta una previa declaración de guerra”. “Si Irán quería cooperar con la investigación pero no admitía extraditar a sus nacionales y la Argentina no aceptaba la posibilidad de un juicio en ausencia, no era necesaria la firma de un tratado internacional para lograr la declaración de los imputados. Para ello era suficiente, a modo de ejemplo, que declararan vía Skype”, concluyeron.