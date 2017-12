TERREMOTO BONADIO / Astilla del mismo palo

Nunca, tal vez, un hombre de otra extracción partidaria hubiera sido capaz de fulminar con tanto esmero a la viuda del Sur, enfurecida y atemorizada, o viceversa, por los dictámenes de este anacoreta de la Justicia, quien ya le provocaba sarna cuando Ella reinaba en la tierra como la duquesa de Alba. O sea, sin límites.

, ya que a éste ni lo debe haber votado, salvo que se haya tapado la nariz para no inclinarse por los subordinados de ella. Más fingida candidez quinceañera revela la mención de la ex mandataria de que su gobierno no se dedicaba a las escuchas ni que se servía de ellas para utilizarlas en expedientes fabricados para apartar críticos u opositores.cuando hay abundantes ejemplos de esta tarea en su administración, y su marido, un obsesivo de la información, la ropa sucia y el pescado podrido, no sólo leía las desgrabaciones de los organismos de inteligencia y de otros servicios, sino que además exigía las escuchas originales para compararlas y analizar el tono y las inflexiones de voz de quienes mandaba espiar.

Será interesante esta provisión de política internacional, ya que la decisión judicial complica –como no hay antecedentes– a personal jerárquico de la Cancillería, una docena de personas que juran no haber escrito el memorándum, como si éste no hubiera existido. Aunque participaron de su tráfico, de su traducción (del farsi al inglés, del inglés al castellano), de las reuniones secretas, fueron correos y transmisores. Del propio, de su segundo Zuain (al que Macri premió con la embajada en Paraguay), de la ex canciller de Alfonsín,, quien defendió en el Congreso el memorándum por ineptitud de su jefe, del influyente D’Alotto, y varios no mencionados que cercaban al ministro y luego ganaron embajadas o consulados. De Trombetta a Poffo, de Tanto Clement a la presunta dadora de ideas de Timerman,, hoy en una intendencia bonaerense, responsable del área de salud. No son Zannini, D’Elía, Parrilli, Cristina, Abbona, Larroque, Mena o Bogado.