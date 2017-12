Margaret Atwood es una bruja

Margaret Atwood, escritora canadiense autora de más de 15 novelas, entre ellas El cuento de la criada y El asesino ciego (las únicas que leí), tiene 78 años, el cabello blanco y enrulado y los ojos azules. Dos de sus novelas, El cuento de la criada y Alias Grace, inspiraron dos series televisivas que aparecieron este año. Ambas novelas tienen por protagonistas a mujeres “sin derechos”: las de El cuento de la criada viven en el futuro, en una sociedad teocrática en la que las mujeres visten túnicas rojas y sus tareas se reducen al cuidado de la casa y parir hijos.

Alias Grace, en cambio, sucede en el Canadá de mediados del siglo XIX, donde la calidad de vida de las mujeres dependía en gran parte de cómo los hombres se comportaban con ellas y su libertad personal era muy limitada. Para Atwood, el parecido de ambas novelas se agota en la cuestión del derecho de las mujeres y en el hecho de que nosotros las observamos desde un presente en que las mujeres tienen “algunos derechos”, dicho esto con una sonrisita difícil de caracterizar (si dijera “pícara” debería decir “maliciosa”, y si dijera “pícara y maliciosa” estaría omitiendo “taimada”, así que mejor digamos simplemente “sonrisita”).

Antes había pasado por Italia, donde recibió el premio Raymond Chandler a su carrera, concedido por el Noir in Festival. La periodista italiana Ludovica Lugli publicó un artículo en el sitio Il Post donde da cuenta de otras frases célebres de la escritora canadiense. En relación con el caso Weinstein, por ejemplo, dijo: “Es una historia vieja como el mundo: quien tiene el poder piensa que puede comportarse como se le antoja, especialmente con las mujeres jóvenes e inexpertas que quieren trabajar en ese sector. Pero a mí no me ha ocurrido recientemente eso de sufrir agresiones sexuales. No me explico por qué”.