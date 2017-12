Macri, sin excusas para no adelgazar al Estado

Mauricio Macri no desconoce que acaba de iniciar algo más que la segunda mitad de su mandato presidencial. Sabe que su tercer año al frente del Poder Ejecutivo Nacional le ofrecerá una oportunidad única para liderar cambios estructurales. Sencillamente, porque 2018 no será un año electoral.

Algunos hombres del oficialismo se muestran convencidos de que en la noche del 22 de octubre, cuando se conocieron los resultados de las elecciones legislativas que mostraron la derrota de Cristina Kirchner y el crecimiento de la coalición Cambiemos en todo el país, se afianzaron los cimientos de un nuevo gobierno. Desde ese momento, la administración macrista ya no estaría tan supeditada a los condicionamientos de la oposición ni a las extorsiones electoralistas.

El escenario poselectoral exhibe un dato central: la incertidumbre política sobre el quinto gobierno civil no peronista desde el nacimiento del movimiento nacional creado por Juan Domingo Perón ha llegado a su fin. Ya no sólo dejó de hablarse de la posibilidad de que Macri no concluyera su mandato y debiera dejar la Casa Rosada en helicóptero, como Fernando de la Rúa, sino que se descuenta que romperá el maleficio de los gobiernos no peronistas y también contará con serias probabilidades de prolongar su mandato hasta 2023.