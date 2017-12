“LA VIOLENCIA ESTUVO ORQUESTADA”

Mauricio Macri defendió la reforma previsional y responsabilizó a la jueza López Vergara por

los graves incidentes.





Nacionales - Luego de que la Cámara de Diputados sesionara durante 17 horas para sancionar la reforma jubilatoria, el presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que con la nueva fórmula “los abuelos le van a ganar entre cuatro y seis puntos a la inflación” y anunció que el decreto del bono compensatorio para los jubilados será emitido este martes.

Además, cuestionó duramente a la oposición por justificar la violencia y advirtió que los incidentes en las inmediaciones del Congreso “estuvieron orquestados”.





En este sentido, el mandatario afirmó que “hemos amanecido después de un día y una tarde larga, que fue precedida por un jueves donde lo que vimos y lo que vivimos ha generado mucha angustia en los argentinos” y consideró que “la paz, el dialogo y la democracia, son valores bien claros y diciéndoles la verdad es que vamos a construir la Argentina que soñamos”.





“Estoy acá para ayudarlos a crecer y quiero que me juzguen por si pude o no reducir la pobreza, cada decisión que he tomado lo hice para que estén cada día un poco mejor”, continuó y remarcó que impulsó la reforma previsional porque “creemos que es la base para que todos sepamos lo que estamos haciendo, para seguir mejorando y seguir poniendo nuestro aporte”.





Sobre esta línea, Macri afirmó que tiene “dos ejes prioritarios: la niñez, para que los chicos de 0 a 5 años que reciban todo lo que necesitan para crecer con las mismas posibilidades, y los jubilados” y aseveró que “con esta reforma vamos a cuidar a nuestros jubilados durante los próximos años, esta ley les garantiza que van a estar cada un poco mejor y por encima de la inflación”. Además, subrayó que “esta ley es para reducir la pobreza, para que la clase media crezca y para que este país siga siendo más federal”.





Además, manifestó que “hay que entender que hay muchas reformas que encarar para construir la Argentina que necesitamos, para volver a soñar; yo no viene a estar en una situación cómoda y meter los problemas debajo de la alfombra, porque eso sería mentirles” y reconoció que “todos estos cambios generan incomodidad pero son los necesarios, sé que muchas de las cosas que hemos recuperados mucha gente no las siente y eso lleva tiempo, yo les dije que no hacía magia. En el G20 todos nos dijeron que estamos en el camino correcto, nadie puede dudar de la intencionalidad de que todo lo que estamos haciendo tiene como objetivo abrirles las puertas a un mejor futuro”.





Asimismo, destacó que “esta fórmula le garantiza a los jubilados que nunca más van a perder ante la inflación; nosotros creemos en lo que hemos hecho, va a dar credibilidad y previsibilidad” y explicó que el bono compensatorio “va a contener a quienes tienen la mínima, porque los va a hacer hasta que se acomoden las formulas”.





Por otra parte, criticó los hechos de violencia ocurridos afuera del Congreso y señaló que “estuvo claramente orquestada, se va a resolver en la justicia, esto que paso fue algo premeditado y que buscó que no funcionara la Cámara Baja”. “Demostramos que la democracia funciona, tuvimos 17 horas de sesión de las cuales 14 horas fueron las que hablo la oposición”, precisó.





“Lo que paso ayer no se puede naturalizar, por eso me sorprende no haber escuchado mayor condena por parte de la oposición”, manifestó y remarcó que “los policías son también argentinos, están trabajando al servicio de la comunidad y para cuidarnos, pero el lunes vimos a unos señores bastante organizados para hacer el mal”.





A su vez, advirtió que “muchos de los policías heridos son de la Policía de la Ciudad y fueron agredidos, son jóvenes que se ponen a disposición de nuestro país” y reconoció que “todo es perfectible pero a ellos les pedimos una perfección que todos nosotros no tenemos un día a día, tenemos que pedirles que estén a la altura de la sociedad porque si no es injusto, tenemos que aprender a respetar a nuestras fuerzas de seguridad”.





Al respecto de esta situación adelantó que los jueces Sergio Torres y Claudio Bonadio están llevando a adelante la investigación sobre los hechos de violencia ocurridos el pasado jueves y este martes, además cuestionó a la magistrada Patricia López Vergara porque “se metió en competencias constitucionales que no correspondía”. “A aquellos que quisieron evitar que el Congreso funcione les va a caer el peso de la Justicia, destrozaron la ciudad y tenemos 80 policías internados”, sentenció.





“Yo no me quiero adelantar a la investigación que lleva la justicia, queda claro que varios diputados incitaron a la violencia con sus discursos, justificaban la violencia mencionando a Mandela”, indicó e insistió en que “los argentinos queremos vivir en paz, votamos en democracia y por eso no hay razón para que un grupo crea que puede funcionar con la violencia, la mayoría estamos de acuerdo con que queremos dialogar en base a la verdad y vivir con mayor tranquilidad”.





Informe: Parlamentario.com