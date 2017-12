ES LEY LA REFORMA PREVISIONAL

En un marco de graves hechos de violencia en las calles, la norma fue aprobada por 128 votos positivos, 116 negativos

Nacionales - Los gases lacrimógenos volvieron a atravesar las anchas paredes del Palacio Legislativo. La postal que hace menos de una semana lamentó todo el país se replicó con más fuerza: corridas, incidentes, heridos. La tarde caía y la noche tornó en cacerolazos. Uno, cinco, treinta. En distintos puntos de la Ciudad. Con ese telón de fondo, y en una de las sesiones más tensas de las que se tenga memoria, el interbloque Cambiemos clausuró el capítulo más importante de la ola reformista y logró convertir en ley el cambio en el cálculo de las jubilaciones.

El proyecto que ya había aprobado el Senado obtuvo 128 votos a favor, 116 en contra y 2 abstenciones. Fue tras una sesión maratónica -casi 17 horas-, donde el oficialismo consiguió el apoyo vital de Argentina Federal, el interbloque base de los diputados que representan a los gobernadores peronistas. Los mismos que, minutos antes del debate, se fotografiaron con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, para sellar el acuerdo sobre la nueva fórmula jubilatoria.

Camaño sostuvo que “este no es un tema financiero, no puede formar parte de un Pacto Fiscal; es algo mucho más trascendente”. Agregó que la propuesta del Gobierno “es un recorte”, y advirtió luego que “en años buenos” en los que no haya inflación, como aspira el Gobierno, “esta fórmula no sirve”.