¿Por qué se ordenó la detención de Boudou?

Por Natalia Volosin (*)

La detención del ex vicepresidente Amado Boudou en una causa en la que se lo investiga desde el año 2012, primero, por enriquecimiento ilícito y, ahora, por asociación ilícita y lavado de activos, obliga a repasar los criterios que permiten detener a una persona antes de su efectiva condena.

Antes de analizar la resolución judicial, recordemos que en la Argentina una persona puede ser privada de su libertad en dos situaciones: luego de ser condenada con sentencia firme por un delito; antes de la condena (prisión preventiva) si existe lo que se conoce como riesgo procesal, es decir, el peligro de que se fugue o que entorpezca la investigación destruyendo prueba, amedrentando testigos, etcétera. En este sentido, no existen los delitos excarcelables y los delitos no excarcelables. Así lo establece la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, plenario Díaz Bessone, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallo Loyo Fraire) e incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos López Álvarez vs. Honduras, Acosta Calderón vs. Ecuador y Argüelles vs. Argentina, entre otros).