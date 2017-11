PERFILES / KAZUO ISHIGURO

El Premio Nobel de Literatura 2017 visto

Kazuo Ishiguro no es un escritor de saraos literarios. No es de los que gustan del foco mediático, de los cenáculos donde disertan los prohombres de la literatura británica. Sobre todo eso: los hombres, macho alfa, de su generación. Los Martin Amis, Ian McEwan, Julian Barnes o Salman Rushdie.

Esta característica aparece ya en su estilo literario: sencillo, prosaico y que muchos considerarían minimalista. Como un bonsái, han dicho otros. “Te lo cuenta todo como si te lo contara el vecino de al lado que no hay leído en su libro. No hay ni una hipérbole, ni metonimia, ni sinécdoque. Tiene una sintaxis latina y no sajona, lo que nos facilita mucho el trabajo a los traductores. Ishiguro escribe un inglés correcto, pero es muy sencillo. Y ha ido cada vez más hacia la sencillez”, explica el traductor.

Tal cualidad no significa que el escritor no ahonde en los abismos que propicia la literatura. Afila el cuchillo y entra sin hacer trampas. Con honradez. Así sucede eno en. “En esta novela está todo medido, todo consignado meticulosamente. Es una historia de amor, no es de ciencia-ficción, eso es solo una coartada. Es una novela espléndida, sentimental, realista, no es onírica ni nada por el estilo. Al mismo tiempo está tirando de una hipótesis. Ishiguro es un hombre que cuenta historias, es un narrador nato. Y detrás de esa sencillez formal hay toda una serie de materias e interrogantes sobre las incógnitas del hombre. Él sería muy feliz si con su obra pudiera quedar un clima más positivo en este mundo”, sostiene Zulaika.