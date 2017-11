La Justicia de Macri

¿Macri es o se hace?

¿Tiene cierta sensibilidad social o hacía que la tenía para esperar a ganar las elecciones y confirmar que para él la eficiencia está antes que cualquier necesidad popular?

Quien habla es un funcionario que conoce bien al juez. El hermano del magistrado al que se refiere se llama Alfredo y le dicen “Freddy”. En Tribunales lo conocen todos (les dicen los hermanos “Lujo”) y en el Gobierno dan por hecho que será llamado a declarar esta semana por el Consejo de la Magistratura en el marco de la investigación contra el suspendido camarista Eduardo Freiler, sospechado por presuntas inconsistencias patrimoniales. La ex esposa de Alfredo ya habló de negocios entre los hermanos Lijo y también de su ex con Freiler.