La educación después de la grieta

Comenzamos a transitar la Argentina del fin de la grieta: los bordes se multiplican. Es el momento más difícil y se precisa la mirada más constructiva e inteligente allí donde la grieta ordenaba a los medios, a las instituciones y a la política.

En este escenario, ¿cómo salir de la parálisis educacional?

La LEN establece de hecho la modificación de los estatutos del docente que de modo muy similar rigen en las 24 provincias. En su artículo 69 determina una nueva carrera con dos opciones: quienes se desempeñan en el aula y quienes desempeñan funciones directivas y de supervisión. Este esquema legal, que está vigente pero no se cumple, mejoraría lo dispuesto por los estatutos docentes por los cuales hoy aquel maestro que quiere ser sólo maestro y no director no tiene cómo ascender y no tiene más bonificaciones salariales que la antigüedad: el más perverso y especulativo beneficio que sólo premia el paso del tiempo. A la primacía de la antigüedad, la LEN brinda una respuesta madura: la formación continua será -dice- una de las dimensiones para el ascenso en la carrera profesional docente, aunque no descarta reconocer la innovación, el compromiso social, la calidad del intento pedagógico y otras variables tan relevantes como ignoradas por las leyes provinciales actuales.