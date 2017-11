Jefe de Área Naval Atlántica pide pase a retiro

Se trata del contraalmirante Gabriel González, cuestionado

por familiares de los tripulantes del submarino

ARA San Juan.

Según trascendió, el contraalmirante cursó el pedido a mediados de esta semana, pero todavía no fue aceptado por las autoridades castrenses.

Ante ello, González sigue a cargo del Área Naval Atlántica, que tiene su asiento en la Base Naval de Mar del Plata.

"Me concedió dos minutos el contraalmirante Gonzaléz, me dio la mano y me dio sus condolencias, su pésame y me habló en pasado, que mi hijo fue un gran marino y que lamentaba profundamente todo lo que pasó", relató el pasado viernes Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra.