ENTREVISTAS / HORACIO GONZÁLEZ

"Los jueces protagonizan un vergonzoso episodio de servidumbre al poder político"

"No creo que haya una estructura judicial en la Argentina capaz de juzgar a nadie, está totalmente vinculada a las necesidades del Gobierno. Lo que se hace, se hace en nombre de otro gobierno que todo lo que se podría llamar corrupción, la comete multiplicadamente y en forma entusiasta en relación a lo que llamamos la circulación financiera de la globalización, todos los días y en forma sistemática", arremete, casi a borbotones y con ostensible ofuscación, Horacio González, ex director de la Biblioteca Nacional (2005-2015), cuando llega el momento incómodo que cambia el tono de la entrevista: la pregunta por las detenciones de Julio De Vido y Amado Boudou, recientes derivaciones en el plano judicial de la corrupción de la era kirchnerista.

-Macri tenía una sorpresa que no fue anunciada en su programa electoral. Es un trazado de una política permanente, cuyo libreto ya está escrito: políticas vinculadas al endeudamiento, la flexibilización laboral, la restricción del gasto público... estas políticas fueron sometidas a su vez a modo de presencia electoral sostenida por los grandes medios que engendraron el éxito electoral que tuvo el macrismo y que al mismo tiempo no se interpreta como una alternancia sino como una refundación del país. Po lo tanto, no hay reparos mayores para afectar cimientos de la Argentina moderna. Éste es un modelo de transformación de tintes drásticos, simplificadores, basados en un programa que en las últimas décadas de la Argentina tuvo expresiones episódicas con programas económicos restrictivos como el de Cavallo y Martínez de Hoz.

-Es la característica central que tiene este período. Eso supone una capacidad de dispersión del peronismo muy grande. No es un fenómeno nuevo, ya con el menemismo, el peronismo había aceptado un grado importante de alianzas con políticas económicas que no eran las habituales del estatismo y el desarrolismo peronista. También esta situación de que hay un peronismo dentro del macrismo es nueva, por un lado, y las votaciones de peronistas son las que permiten ganar la elección. Estaríamos ante una máquina de absorción (por Cambiemos) que tuvo éxito en deglutir a casi todo el radicalismo y parte del peronismo.

-Hay que preguntarse por un trayecto histórico más completo, ese trayecto hoy está en un plano agónico y debe ser reflexionado, porque involucra una memoria social de muchos años en relación a la clase trabajadora, identidades políticas, miles de militantes de todo el país. Esa memoria que tiene que ser recogida por alguna entidad pública de carácter movilizador cuyo nombre no me atrevo a dar.

-Digamos que muchos la consideran una posibilidad y muchos un obstáculo, eso no está mal en la vida política, porque en realidad cualquier presencia tiene esa potencialidad: ser obstáculo y al mismo tiempo abrir caminos, cada uno elige el matiz que le parezca. En mi caso, la veo como un ámbito de posibilidades, que dependen en gran medida de su autoresponsabilidad. No la veo como un obstáculo, el obstáculo que veo es la derecha del peronismo. Pichetto y su xenofobia. Yo llamaría obstáculo a eso, la orden mendicante en la que hoy se han convertido los gobernadores peronistas.

-Yo hubiera dicho algo, pero no condeno a Cristina por manejar su silencio de un modo adecuado hasta que finalmente diga algo. Porque si algo la caracteriza es que habla de todas las cuestiones que suceden en Argentina en un momento que no es el que espera el periodismo ni el que espero yo. Pero lo va a hacer, porque no puede ser una líder política sin juzgar el modo en que se está extendiendo la lengua judicial alrededor de su figura y las que estuvieron en su gobierno. La lengua judicial hoy no tiene como sustento la Justicia en términos tradicionales; tiene por sustento una discursividad mediática, no mucho más que eso.