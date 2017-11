DETIENEN A AMADO BOUDOU

La orden fue dada por el juez Ariel Lijo tras un informe pericial en la causa por enriquecimiento ilícito.

Judiciales - El exvicepresidente Amado Boudou fue detenido este viernes en el edificio donde vive en Puerto Madero, tras una orden del juez Ariel Lijo en la causa por enriquecimiento ilícito, confirmaron a Télam fuentes judiciales.

El exvicepresidente de la gestión kirchnerista fue trasladado a una sede de Prefectura Naval desde donde será llevado a los tribunales federales de Retiro en el transcurso de la mañana.

El departamento que compró de su exnovia Agustina Kämpfer en Bonpland al 1200, en Palermo Hollywood, por US$ 120.000 en 2010. Supuestamente lo adquirió con US$ 30.000 suyos y un préstamo de US$ 90.000 de Sebastián Boudou, hermano del ex funcionario. Pero el fiscal dijo que no está acreditado el préstamo, pues no hay ningún documento que lo justifique. Tampoco surgen de las declaraciones de Kämpfer elementos para justificar su ahorro de US$ 30.000. Incluso, en 2010 hay un desfase en contra de Kämpfer de un poco más de $ 316.000, sin tener en cuenta sus gastos. Por esto debe responder Boudou como su novio en esa época, dijo Di Lello.