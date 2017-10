Macri en su hora de esplendor

De todos los presidentes de las décadas últimas, Mauricio Macri es el menos conservador. Antes bien, es un revolucionario que sueña con un país que haya dejado atrás para siempre un pasado atiborrado de fracasos y frustraciones. Para más señas, a diferencia de quienes lo antecedieron en la Casa Rosada, el ingeniero no parece sentir respeto alguno por la rencorosa cultura política nacional que, en su opinión, sólo ha servido para institucionalizar la decadencia.

Quisiera verla remplazada por otra, a su juicio mucho más moderna, en que las mejoras concretas, como la supuesta por la extensión de las líneas de metrobus y las obras de infraestructura, pesen muchísimo más que bibliotecas llenas de divagaciones ideológicas o arengas doctrinarias pronunciadas por defensores del viejo orden contra el cual se ha propuesto luchar.

En algunos países, como Estados Unidos, un mandatario cuyo partido acababa de recibir el 42 por ciento de los votos en una elección a medio término estaría lamentando un revés inapelable del que no le sería nada fácil recuperarse. Asimismo, no hay ninguna seguridad de que el crecimiento de los bloques de Cambiemos en el Congreso le permita llevar a cabo las temidas reformas estructurales que Macri cree necesarias para que por fin el país levante cabeza. Otros presidentes, entre ellos Raúl Alfonsín y Cristina Kirchner, disfrutaron de niveles parecidos o superiores de apoyo al alcanzado por Macri, sin por eso resultar capaces de producir los cambios, los que en el caso del radical eran mucho menos ambiciosos, que tenían en mente.

Son muchos los empresarios de mentalidad proteccionista que quieren mantener bien cerrada la economía nacional para que no entre ni un clavo foráneo, sindicalistas que protestarán horrorizados contra cualquier intento de modificar una comilla de la legislación laboral vigente y, desde luego, abundarán los políticos que estarán más interesados en debilitar a Macri que en ayudarlo a “modernizar” el país. La mayoría se negará a permitir que la provincia de Buenos Aires obtenga más fondos federales; a los gobernadores provinciales no les parece nada malo que el conurbano actúe como una esponja gigantesca que absorbe una multitud de pobres e indigentes que de otro modo permanecerían en sus propias jurisdicciones.

Por portación de apellido, por no contar con una guardia pretoriana ideológica dispuesta a pasar por alto sus eventuales deslices financieros o represivos y porque en la Argentina la reputación del empresariado en su conjunto es peor que en cualquier país desarrollado, Macri es mucho más vulnerable que el resto de sus congéneres políticos a denuncias formuladas por sus detractores. Lo mismo que la mujer de César, no basta que sea honesto, también tiene que parecerlo. Tampoco puede darse el lujo de brindar la impresión de reaccionar con frialdad frente al dolor ajeno; parecería que hoy en día todos los políticos, periodistas, artistas e intelectuales del país son seres extraordinariamente sensibles.

He aquí un motivo para que a Macri y sus colaboradores les sea necesario tomar muy en serio los problemas de comunicación que les atribuyen tanto sus adversarios como comentaristas presuntamente neutrales. No es que los voceros de Cambiemos sean más torpes en tal ámbito que sus equivalentes peronistas o izquierdistas; es que, a diferencia de ellos, su autoridad se basa en la esperanza de que realmente sean lo que dicen ser. Aunque es legítimo argüir que en última instancia importa poco que un político sea un dechado de autenticidad, es innegable que en los tiempos que corren quienes aspiran a encabezar cambios tan drásticos como los propuestos por Macri para que la Argentina resulte “imparable” tendrán que forjar fuertes vínculos personales con decenas de millones de hombres y mujeres. Si no logran hacerlo, en cuanto el camino empiece a ponerse empinado, quienes los habían acompañado hasta toparse con las primeras dificultades no tardarán en abandonarlos a su suerte.