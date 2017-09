GRANDES RECHAZOS EDITORIALES

Por Christian Kupchik

El hombre entrega el sobre y por unos minutos se siente extraño: no sabe bien cómo enfrentar la espera. La nada y la eternidad se conjugan en ese segundo en que el escritor se despoja de un original por vez primera. Revisó una y otra vez la historia, y por lo general se despide de ella convencido de que su obra cambiará la historia de la literatura universal.

Por eso, una respuesta negativa de la editorial es recibida como un eco del apocalipsis. Por lo general, la primera reacción pasa por menospreciar el criterio de los editores y luego una sombra de duda sobrevuela el cielo de la autoestima del creador, en ocasiones, incluso, con consecuencias trágicas. Aunque no en todos los casos, con demasiada frecuencia la historia se encargó de demostrar que los escritores pueden llegar a tener razón: los editores no son infalibles. Es más, algunos consiguieron cierta fama más por sus desastrosos criterios a la hora de juzgar que por sus supuestos aciertos.

Una década antes, otro singular personaje de la vida cultural gala debió enfrentar la ofensa de un doble rechazo literario: nada menos que Marcel Proust. Sin duda, la navidad de 1912 debe haber sido la peor que le haya tocado vivir al frágil Marcel. El 23 y 24 de diciembre recibió dos cartas en que se le comunicaba la negativa a publicar el libro presentado comoy que se conocería más tarde bajo el título deLa primer misiva era de Pasquel, el mayor editor comercial de la época, en tanto la segunda correspondía a la Nouvelle Revue Française (NRF), revista que marcó la literatura de principios de siglo bajo la dirección de Gaston Gallimard y André Gide. A pesar de la amarga desilusión, Proust no se dio por vencido y envió el manuscrito a Alfred Humblot, jefe literario del prestigioso editor Ollendorf, responsable de haber publicado a Maupassant y Romain Rolland. Pero Humblot contestó con otra carta que no evitaba la abierta humillación. Uno de sus párrafos decía: “Mi querido amigo, tal vez debo estar muerto del cuello para arriba, pero por más que me devano los sesos no acierto a ver por qué alguien necesita treinta páginas para describir cuántas vueltas da Ud. en la cama antes de dormir”.