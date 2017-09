ESTAR INFORMADO / ¿Es usted un idiota útil?

El 79% de la población argentina tiene acceso a internet y el 83% de ese total pasa un promedio de entre cuatro y ocho horas conectado a través de sus dispositivos (datos del Observatorio de Internet en Argentina).

Pero hay algo más grave que estos actos goebbelianos (Joseph Goebbels, el ministro de Información de Hitler, podría aportar mucho a esta sombría práctica). Lo peor es comprobar que personas de esas que llamamos “pensantes”, “inteligentes”, “informadas”, “sensatas”, de buen nivel intelectual y educativo, se convierten de manera voluntaria en portadores y diseminadores de toda esta porquería. En lo personal, diariamente tengo la desagradable y decepcionante evidencia de esta afirmación. Amigos y conocidos, a quienes ya les he pedido que me priven de tanta “información”, no cesan de recibir y “viralizar” mensajes de este tipo. No chequean el origen, no releen para advertir lo insostenible y delirante de lo que está escrito en ellos. No piden disculpas cuando la mentira queda a la luz. No suman dos más dos. Cada reenvío es una nueva palada que ahonda la grieta, o las múltiples grietas que cuartean a la sociedad argentina, fragmentándola de modo casi irreversible y alejándola de cualquier proyecto de convivencia o destino compartible.