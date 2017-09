Cristina Fernández y su larguísimo adiós

A los macristas no les gusta hablar de “relato” por tratarse de una palabra que a su entender alude a una modalidad política que fue patentada por los kirchneristas, pero sucede que ellos también se las han arreglado para confeccionar uno que está incidiendo en las actitudes de millones de personas. Se basa en la idea un tanto voluntarista de que una ola de cambio está atravesando el país con el resultado de que el kirchnerismo, y todo cuanto significa, está hundiéndose en el pasado, llevando consigo buena parte del movimiento peronista.

Si bien el cambio que entusiasma a los macristas aún no ha llegado a las zonas más ruinosas del conurbano bonaerense donde muchos recuerdan con nostalgia la Cristina triunfante de hace casi seis años, cuando obtuvo el 54 por ciento de los votos y derrotó por un margen ridículo a todos sus rivales, en el resto del territorio nacional pocos fantasean con verla reinstalada en la Casa Rosada. Por el contrario, la mera posibilidad sirve para fortalecer a Cambiemos.

Parecería que Cristina comparte el consenso de que ya ha perdido por varios puntos frente a Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, de modo que no le será nada fácil repetir lo de las PASO en que aventajó al macrista por un puñado de votos. En un esfuerzo por reconquistar el terreno que, según sus propios encuestadores, ha sido capturado por el apenas visible candidato del oficialismo, ha decidido reinventarse. En aquella entrevista con el periodista Luis Novaresio en que la Cristina renovada se presentó en sociedad, no apareció la mujer combativa que bajaba línea desde la pantalla televisiva de su época de esplendor.

La imagen que está procurando proyectar la ex mandataria se asemeja bastante a la que los estrategas oficialistas creen sería la indicada para sus propios candidatos. Es como si quisiera disfrazarse de María Eugenia Vidal, la gobernadora que amenaza con tomar su lugar como la gran benefactora de los más pobres del conurbano. Se trata, pues, de su forma particular de reconocer que el cambio de clima, del que la irrupción para ella sorpresiva del macrismo fue un síntoma alarmante, podría resultar ser irreversible y que por lo tanto a quienes quieren conservar su lugar en el mundillo político no les queda más opción que la de adaptarse a tal realidad o verse consignados a un pasado que no volverá.