CFK VS. VIDAL / No se le anima

La ex presidenta no quiere a la gobernadora contendiente

Se contuvo Cristina en su reaparición al celebrar la exangüe victoria electoral de las PASO, en la provincia de Buenos Aires. No hubo bullicio ni ocasión para disfrutar de la venganza, apenas un festejo módico ante números tardíos y sospechosamente demorados. No por ella, claro. Y aunque más de uno quiso ver en el escenario a la misma mujer arrogante, cargada de vehemencia, que identificó a su gobierno, lo cierto es que estuvo lejos de la leyenda del escorpión, ese arácnido cuya naturaleza lo obliga a picar siempre, inclusive a su salvador.

Se contuvo dos veces, por lo menos. Una, cuando evitó una impiadosa crítica contra la empresa que junto al Gobierno habían inducido a un guarismo diferente al que se conoció. Y, otra, al referirse a la Gendarmería con cuidada complacencia a pesar de revelarse convencida de que ese instituto de seguridad era responsable por la desaparición de Santiago Maldonado, el tatuador vinculado a las reivindicaciones violentas de cierta fracción mapuche. Comprensible: Indra, la empresa encargada del escrutinio, fue la misma que los Kirchner utilizaron en todos los comicios de sus mandatos, la que jocosamente –como se consignó antes de la elección en esta columna– algunos aluden con el lema “garantía de transparencia y de resultado”. Para el que la contrata, obvio.

No es una novedad que abundan prisioneros en todo el país bajo esa condición, y menos novedad es que no se atendió la pretensión de muchos de ellos por invocar que, como militares, no podían desobedecer el mandato de sus superiores. Si ahora estos uniformados se sorprenden por el giro en las palabras de Cristina,que compartieron criterio y acción con el gobierno pasado. No pueden creer en este desvío luego de tantos años juntos, con la misma prédica y doctrina, a ver si como senadora decide propiciar un cambio en la legislación o invoca la teoría de los dos demonios.