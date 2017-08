Peronistas apelan fallo contra Menem

Presentarán un recurso ante la Corte Suprema para que

Nacionales - El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de La Rioja presentará este martes un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que habilite la candidatura a senador nacional del expresidente Carlos Menem, que fue frenada por una resolución de la Cámara Nacional Electoral (CNE) a tan solo seis días de las elecciones primarias.

La reacción del justicialismo riojano fue anunciada por el gobernador Sergio Casas, el jefe del bloque del FpV-PJ, Miguel Pichetto, el diputado Luis Beder Herrera, y el exembajador Jorge Yoma, en una conferencia de prensa donde los cuatro coincidieron en que el fallo sienta un “precedente peligroso” ya que la condena de Menem por contrabando de armas no se encuentra firme.

“Ni en la Venezuela de (Nicolás) Maduro ocurren estas cosas”, coincidieron los peronistas, quienes no sólo reivindicaron la figura del expresidente sino que aseguraron que estaba encaminado a ganar las PASO de este domingo, donde iba a enfrentarse con el exministro de Defensa Julio Martínez (Cambiemos).

Lo curioso, advirtió Yoma, es que “Menem va a estar en la boleta, pero no va a ser candidato”, y con el fallo de la CNE, “la Justicia se termina transformando en el control de calidad de la elección de candidatos por parte de los partidos”.

Por su parte, Casas denunció un “atropello más contra La Rioja frente a uno de los hombres que ha dado todo por la provincia y por el país”, y Beder Herrera coincidió en que “este fallo no sale si no hay una presión política inaudita por parte del Gobierno Nacional”, a pesar del “convenio” que había para “ayudar” a la gobernabilidad de Cambiemos.

“Ni en la Venezuela de Maduro ocurren estas cosas. A días de la elección nos impugnan, no tenemos tiempo de cambiar las boletas, no tenemos tiempo de nada”, se quejó el exgobernador y actual diputado del bloque Justicialista, y agregó que “desde ahora ya no se necesita condena firme” para frenar una candidatura.