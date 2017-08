El extrañísimo caso Macri

La Argentina ha vivido en estos últimos 18 meses un experimento político sumamente exótico. Asumió un nuevo Gobierno. La mayoría de las medidas que tomó ha tenido, como mínimo en el corto plazo, efectos dañinos sobre el nivel de vida de la sociedad.

Macri es un personaje rarísimo para la historia política argentina. Es el primer presidente surgido de las familias más ricas del país, desde Marcelo Torcuato de Alvear, o sea, desde 1922, casi un siglo. Es el primer presidente de la historia democrática que proviene de uno de los grupos económicos más concentrados. Es el primero que fue presidente de un club de fútbol, el primero que no pertenece a un partido tradicional, que no es radical ni peronista, el primero de centro derecha que llega por vía democrática, el primer ingeniero. Si todo marcha como hasta ahora, y no hay motivos para afirmar lo contrario, será el primer presidente democrático no peronista que termine su mandato con normalidad... ¡desde 1928!