PARTIDOS VACIOS / El peor programa

Tienen programas los candidatos? Y si así fuera, ¿alguien los conoce? Programa debería entenderse aquí como sinónimo de visión, de propósito o incluso como utopía fecundante. Si los tienen, los ocultan. O muestran serias dificultades para comunicarlos.

En la “nueva política” las ideas de los candidatos, su solidez intelectual, su perfil moral, su conexión con el sentido de la política, su comprensión de las complejidades del universo que ésta abarca, no importan. El rating es todo. ¿“Miden” o no? Peor aún: ¿cuánto miden cada día? Una caída en las encuestas puede abortar una candidatura, más allá de la calidad de la persona. Y como la cuestión central es la medición y la popularidad (no importa qué la causa), cualquiera que frecuente pantallas, que se vea “viralizado” en las redes, que tenga un éxito deportivo o que convierta su actividad en espectáculo relativamente masivo puede ser “medido” como candidato e invitado a serlo. Y de hecho ocurre.