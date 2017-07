La elección en la que podrían ‘ganar’ casi todos

Las elecciones legislativas de 2017 podrían tener la retorcida particularidad de convertirse en una competencia en la que ‘ganen’ casi todos. Con la oposición fragmentada y el peso de las alianzas locales, es probable que haya resultados muy variados en las provincias y distritos de todo el país. Y que cada cual los acomode en aras de su propia conveniencia.

Los números son siempre rotundos pero no menos cierto es que la verdad puede tener distintas caras según la forma en que se presenta. Para algunos podría ser más importante la cantidad de bancas que obtenga cada fuerza a nivel nacional, mientras que otros resaltarán el mandato popular e implacable en el poderoso suelo bonaerense. Habrá también quienes comparen los resultados con los porcentajes obtenidos en 2015 al mismo tiempo que sus adversarios se concentren en los logros distritales. Un ejemplo concreto: ¿qué pasaría si Cristina Kirchner sale primera en la provincia de Buenos Aires por apenas dos puntos y Cambiemos se impone a nivel nacional. ¿Cuál de los dos triunfos sería más atronador? ¿Quién se quedaría, en definitiva, con el rótulo de ganador?

El planteo no es descabellado si se miran las encuestas. A un mes de las primarias obligatorias, la mayoría de esos sondeos registran un resultado cabeza a cabeza entre la ex Presidenta y el postulante a senador de Cambiemos, Esteban Bullrich, en la Provincia de Buenos Aires, con oscilaciones que van del 30% al 35%. Incluso, esos trabajos dan cuenta de que la polarización no es hoy tan contundente como se esperaba y que Sergio Massa -cuyo electorado es similar al del oficialismo- mantiene un porcentaje competitivo. No por nada, la campaña liderada por María Eugenia Vidal se centrará en la lucha contra un sistema mafioso que durante años reinó en la Provincia y que avalaron tanto la lista de Cristina como la de Florencio Randazzo y Massa.