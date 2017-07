Fortalezas y debilidades de quienes moverán el amperímetro en las PASO

Ya lo decía Winston Churchill, primer ministro británico y uno de los grandes líderes de la Europa del siglo XX. "Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad".

Convertir las debilidades en fortalezas ha sido desde siempre la aspiración más brillante de los políticos en campaña.

Aceptar el error y modificar lo que está equivocado, aunque los cambios siempre vengan por el lado que uno menos espera, suele ser el consejo de asesores y expertos para no perder terreno frente a los adversarios electorales. Pero no vamos a enredarnos aquí con sermones de management político ni consejos sobre prácticas new age en pos de mejorar el desarrollo personal. Simplemente, la idea es describir y analizar las ventajas y puntos flacos de aquellos que tendrán la responsabilidad de representarnos en el Congreso a partir del 10 de diciembre, en medio de la guerra de encuestas que se da a 16 días de las primarias, en especial en la provincia de Buenos Aires donde la paridad es indiscutible. Aún así, existen tendencias del comportamiento electoral bien definidas que vale la pena repasar.