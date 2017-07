ESCENARIOS / Macri tiene repechaje

Si perdiera en las PASO, el oficialismo tiene más chance

Algunos tienen una ventaja. Otros, no. Si pierde el macrismo en la provincia de Buenos Aires el 13 de agosto, en las elecciones internas (PASO), igual dispone de un repechaje o desquite para el posterior comicio en que se definen los nuevos legisladores (22 de octubre). No es una formalidad.

Al revés de Cristina o Massa, mucho más complicados si les tocara el percance de salir segundo: para ellos, la revancha, modificar la posición en octubre se vuelve cuesta arriba.

Al contrario de Macri, quien si no figurara primero, podría imponerse en la segunda vuelta electoral merced a un handicap obvio: posee gobierno nacional y provincial, su influencia y poder, control de la elección, y hasta un acceso recaudatorio menos engorroso que el del arco opositor. No es poca gratificación frente al perpetuo lloriqueo por la carestía que hace sufrir en la campaña a los dos principales rivales del oficialismo, Cristina y Massa (se excluye a Randazzo por falta de talla electoral, igual que a la izquierda, de acuerdo a todas las encuestas).