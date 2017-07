Enamorado de la Ciencia, ésta le corresponde

Por Martín Risso Patrón

[Dr. Ricardo Alonso, entrevista periodística de El Tribuno, ed. Del martes 4 de julio de 2017]

Científico y divulgador natural y generoso

Recuerdo una serie de notas sobre otro científico, noruego adoptado como ciudadano por Salta luego de la II Guerra Mundial, fotógrafo, dibujante detallista de pájaros, descubridor de nuevas especies de aves, y por si fuera poco, taxidermista prolijo y realista: Don Gunnar Höy, que asentaba su gabinete en el Museo de Ciencias Naturales que está en el parque San Martín de la Ciudad. Creo que este ejemplo sintetiza el espíritu divulgador de Alonso, en todo lo que expone en sus escritos, a los que los salteños estamos acostumbrados. Destaca nuestro Académico la tarea de precisión, sistemática y metódica de un Hombre cuya puerta de acceso al Conocimiento era sí mismo:. El Dr. Alonso destaca este rasgo del hombre, porque, aunque no lo exprese como consejo, admira el método, la racionalidad en el uso de recursos, el registro detallado y detallista de los fenómenos de su interés, y la generosidad de la difusión de sus conquistas. Alonso es un difundidor, pero con apellido: Difundidor Generoso. Al igual que Höy, es consulto de todo el mundo. Siempre habrá algún científico que, con una piedra en la mano, o la impronta de un fósil sobre una mesa, le consulte edad, señas individuales y específicas, que nuestro académico no pueda responder., afirmo. Tan generoso, que no dudó de desenterrar de un modesto gabinete los ricos aportes a la ornitología de uno que fuera igual que él. Le ayudó a Höy a clasificar un ave de la Puna salteña, definiéndole la impronta de un rastro arcaico de su pata de ave. El único testimonio concreto que tenían. Si no hubiera sido por el método comparativo, el registro y el acabado conocimiento de la historia de nuestro suelo, hubiera sido imposible hallargarza ancestral.