Efecto Ella: El ataque de pánico que conmueve al país

Arrancó la campaña y la Argentina política y económica está en un tenso impasse a la espera de saber qué va a pasar con Ella. “¿Gana o pierde?”, ésa es la pregunta que todos repiten, dentro y fuera del círculo rojo.

El Gobierno es tan transparente en ese sentido que, a la espera de lo que suceda, suspendió otro ajuste en las cuentas públicas para después de octubre.

Palabras más o menos: “Tenemos el doble desafío de bajar impuestos y el déficit fiscal, no vamos a correr riesgos haciéndolo ahora, pero lo haremos después de octubre. Claro que si Ella triunfa, no sólo será un problema para nosotros sino para todos”.

En off, los funcionarios económicos aseguran que por Ella regresó la incertidumbre a los mercados y que por su culpa Morgan Stanley mantuvo la calificación de Argentina como mercado de frontera en lugar de subirla a emergente: “Por eso el comunicado de la entidad dice que esperará a ver la irreversibilidad de las reformas económicas. Están hablando de octubre”. También le atribuyen que el riesgo país se disparara 35 puntos desde que se conoció que competiría, que las inversiones no terminaran de llegar, el dólar se despertara, la inflación se volviera a inquietar y el consumo no repuntara.