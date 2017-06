Una campaña positiva es mejor

La campaña política ya ha empezado. Nos gustaría que los mediocres debates presenciados hasta ahora en los medios masivos (en especial audiovisuales) elevaran su nivel de interés e inteligencia. Por supuesto, algo peor que un debate rígido y esquemático es la falta total de debate. Y también por esto hemos sufrido. Lo habitual ha sido, por el momento, que cada medio brindara sus espacios a personajes de su misma posición política, fuesen del Gobierno o fuesen de la oposición, y sin que nunca o casi nunca pudiéramos verlos juntos, discutiendo mano a mano.

(Un extraordinario y polémico ejercicio de la libertad de expresión, que no creemos que tenga antecedentes en el país, ha sido el efectuado por la radio y el canal públicos, que permitieron que se manifestaran por sus ondas los opositores más extremos, sin ahorrar insultos soeces hacia el Presidente y otras figuras del Gobierno.)

Cuando, sin embargo, la reunión de los que piensan distinto se produce, a menudo los interlocutores, en lugar de proponer ideas originales, se desgastan en una previsible confrontación verbal que no llega a ninguna conclusión, en la que gana el que gesticula y sonríe mejor, y en donde el oficialista suele caer en la trampa que le tiende el opositor, que se saltea las respuestas referidas a la corrupción y el desgobierno anterior, y grita sus muletillas sin avergonzarse: "¡Ustedes son la derecha neoliberal! ¡Ustedes hambrean al pueblo!". A partir de aquí cesa toda razonabilidad en la discusión, la confusión domina la escena y los adversarios ya son enemigos.

(Conviene aclarar que no partimos aquí de una neutralidad cuyo lugar no existe, sino de un apoyo crítico al gobierno nacional y a la coalición Cambiemos que lo sustenta, aunque sin incondicionalidades ni suspensiones del juicio.)

Tratemos de descifrar, ante todo y brevemente, qué espera de la próxima campaña el ciudadano anónimo, con cierto interés en la política y de orientación opositora, en su mayoría peronista. Si bien comparte el rechazo de la política económica, acepta las reglas de la democracia y confía especialmente en la marcha hacia la unidad de su partido, con la intención de convertirse en competidor electoral con posibilidades. Se pone violento a veces, pero no es golpista. Quizá sus objetivos apuntan hacia 2019 más que hacia 2017. Si se quieren nombres que se preparan para esta fase (tal vez) republicana del partido populista argentino por excelencia, aquí están Urtubey, Randazzo, Massa, De la Sota, Schiaretti. Su contribución a la construcción de un sistema político estable puede ser importante. No puede decirse lo mismo de los exaltados grupos del régimen anterior, despechados ante el poco éxito de su estrategia para liderar un encuentro de las diversas capillas justicialistas. De todos modos, ellos también tendrán que moderarse. Una derrota de su portaestandarte, la ex presidenta Cristina Kirchner, podría ser el fin de la carrera política de ésta y la extinción del grupo que la sigue.