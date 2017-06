Todos cometemos errores

Es raro –en realidad es cada vez más raro– que alguien reconozca haber cometido un error.

Reconocer los errores es difícil, requiere tiempo y no siempre existe la conciencia de que haciéndolo se puede aprender algo sobre uno mismo y sobre la vida en general.

Errar es humano dice la parte más indulgente del famoso proverbio, y sin embargo, según un reciente artículo aparecido en The Economist, en los últimos tiempos nuestra capacidad de admitir un error empeoró, porque se multiplicaron las posibilidades de que ello influencie en nuestro comportamiento, en nuestras convicciones y en el comportamiento y las convicciones de los demás en relación a nosotros, aunque los demás también se la pasen cometiendo errores.

The Economist (se dice así, porque es sabido que las notas dce esa revista no llevan firma) cita un estudio de Roland Bénabou, de la Universidad de Princeton (EE.UU.), y del Premio Nobel de Economía 2014 Jean Tirole, de la Toulouse School of Economics (Francia), que está dedicado justamente a nuestra capacidad de aprender de los errores. Según Bénabou-Tirole, las conviciones pueden compararse con los bienes económicos: cada individuo invierte tiempo y recursos para construirlas y por lo tanto les atribuye un valor. Y dado que es algo propio, un valor alto, es decir más valor del que realmente tienen. Algunas convicciones funcionan como los bienes de consumo: más se acumulan, más se construye la propia identidad. Cuando entramos en contacto con nueva información hay posibilidades de que ésta ponga en duda nuestras convicciones, que tanto esfuerzo, tiempo y resursos nos costaron. Por lo tanto somos menos proclives a aceptar la nueva información porque ésta viene a descompaginar nuestras creencias. Es para evitar que una crisis así se verifique que hay que reducir como sea el costo de reconocer un error.