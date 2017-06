Piden juicio político para el fiscal que pidió voltear a Macri

El pedido lo hizo su par Ricardo Sáenz aunque el funcionario judicial acusado, Enrique Senestrari, dio marcha atrás

Nacionales - El fiscal general ante la Cámara del Crimen Ricardo Sáenz reclamó este martes que se le inicie juicio político a su par federal de Córdoba Enrique Senestrari, quien había manifestado su deseo de que "termine de caer" el presidente de Brasil, Michel Temer, y que eso "se extienda" al mandatario local, Mauricio Macri.

"Los fiscales somos por la constitución encargados de defender la legalidad. Es para iniciar un juicio político sin más trámites, pero no creo que suceda", sostuvo el integrante del Ministerio Público Fiscal.

En diálogo consostuvo que ante la frase del periodista no reaccionó y dejó en claro que "Macri y Temer no son lo mismo; ese fue mi error. Jamás se me ocurriría decir que el Presidente debe ser volteado. No es mi voluntad -ni nunca lo fue- decir algo tremendista ni golpista".