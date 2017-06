PERFILES / ROSA LUXEMBURGO

La mujer que hizo temblar al mundo

Rosa Luxemburgo podría ser pin, podría estar estampada en una remera y su rodete podría estar delineado en algún esténcil que dibuje las calles de Buenos Aires. Sin embargo, su figura permanece lejana y casi desconocida para un movimiento -el de mujeres-, al que no le sobran las referentes. Rosa es apenas un nombre que hace algún eco en nuestros oídos.

Homenajeaban así a las 129 trabajadoras de la fábrica Triangle Waist Co. de Nueva York que, tras encerrarse en su lugar de trabajo para reclamar mejores salarios y jornadas de trabajo de no más de 10 horas, murieron carbonizadas en el interior del recinto tras un incendio aparentemente provocado.

Pero además de su compromiso con la causa de las mujeres,Nació en Polonia en el año 1871 con una enfermedad congénita que resultó en una renguera que la acompañó hasta el final de sus días. El bamboleo de su cuerpo menudito no impidió que, ya en Alemania y después de convertirse en una militante socialista, conmoviera los mitines con su potencia y con la fuerza de sus ideas. En el medio tuvo amantes, varios, y amores, otros tantos; pero nunca tuvo hijos. No está claro si porque así lo eligió apelando a algún método contraceptivo o porque no lo logró.