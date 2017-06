Cambiemos acuerda listas en casi todo el país

En Salta todavía se discute la unidad en las listas

provinciales y también hay problemas en San Luis y Chaco.

Nacionales - Con la cuenta regresiva a punto de llegar a destino, cada vez son más los casilleros que se van completando en cuanto a candidaturas en todos los partidos. Los del oficialismo se llenan en la Casa Rosada -tienen ese privilegio- y del toque final se ocupan representantes de los partidos principales que conforman Cambiemos.

De la discusión quedaron excluidas las situaciones en la provincia de Buenos Aires, todavía en trámite y resolviéndose en otros escritorios, y la Ciudad de Buenos Aires, el único distrito donde no existe la denominación Cambiemos.

En un repaso general de los distritos, se buscó establecer que todas las partes quedaran satisfechas. El radicalismo, que previsiblemente reclama más de lo que el Pro está dispuesto a darle, debe conformarse con la realidad de que conservará como mínimo la cantidad de diputaciones que expone, y liderará la mayoría de listas; mientras la Coalición Cívica tiene la certeza de que contará con las nueve diputaciones que reclamó Elisa Carrió. Tal vez no en todos los distritos que pidió Lilita, pero al menos se la compensó numéricamente en CABA, donde ella encabeza.

Ya están definidos los primeros lugares para la lista de candidatos a diputados nacionales de Vamos Juntos, nombre con el que compite en la Ciudad de Buenos Aires el oficialismo nacional, pues ante la ausencia de la UCR oficial no se puede usar la denominación Cambiemos en ese distrito. Allí están resueltos los puestos que podrían acceder a la Cámara de Diputados en una elección exitosa: 1°) Elisa Carrió; 2°) Carmen Polledo; 3°) Fernando Sánchez; 4°) Fernando Iglesias; 5°) Paula Oliveto Lago; 6°) Alejandro García; 7°) Facundo Suárez Lastra.

En donde se disputan senadurías, si un radical encabeza ese rubro, un Pro lo hace para Diputados, y viceversa, aunque eso no terminó concretándose en todos los distritos. Un equilibrio fino que no evita discusiones fuertes, pero está la convicción de que la sangre no llegará al río. Suele pasar cuando se es gobierno y los reclamos pueden satisfacerse de un modo u otro.