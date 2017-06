La protesta y el ‘escrache’ violento

Según el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano el 22% (sobre 650 interrogados, hombres y mujeres) del universo especialmente encuestado opina que los escraches ‘al presidente Macri o a sus funcionarios’ en distintos actos son espontáneos. Pero un 50% sostiene que son reacciones organizadas. Entre estos últimos, el 68% entiende que emprenden sectores afines al kirchnerismo.

El ‘escrache’ amerita un análisis político a fondo. Es lógico que ciertos sectores que se consideren excluidos protesten y hagan llegar sus quejas. Pero todo depende de cómo lo hacen. El ‘escrache’ oportunista de unos pocos sobre otros pocos, que están relativamente desprotegidos es un envalentonamiento cobarde. Es una acción violenta y salida de cauce.

Al ser así la expresión que trasmiten es de cobardía o de humillación patoteril que se asemeja a las movidas de los fascistas en los tiempos en que Mussolini no quería opositores. Otra variante era utilizar aceite de ricino para acallar definitivamente al disidente. Luego usaron el mismo método ciego y después masificado los nazis, rompiéndoles las vidrieras a los comerciantes judíos de un barrio céntrico de las principales ciudades alemanas o humillándolos haciéndoles lavar, arrodillados, las calles o las veredas.

Se puede decir que el pueblo no tiene demasiadas maneras de hacer llegar sus petitorios y reclamos a los centros de decisión del poder. Esa es una grieta importante en el sistema democrático. Se debe procurar cerrarla cuanto antes. Desde ‘arriba’ no se los escucha, o se demora en tener en cuenta la disconformidad con conductas de sordera peligrosa. Ello genera desesperación, que es ciega y atropellada. Habrá que crear nuevos canales de recepción, nuevas formas, nuevas posibilidades para acercarse a las necesidades de vastos sectores. Mucho más ahora donde los índices de pobreza, de desocupación, de exclusión en sus complejas variantes han crecido y apabullan. Pero hacerlo con violencia en patota no sirve, se frustra.