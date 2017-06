CONFIRMAN CONDENA A MENEM DE 7 AÑOS DE PRISIÓN

Es en la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Por sus fueros, no podrá ser detenido

Al rechazar los recursos de las defensas, la Sala I del máximo tribunal penal ratificó también las condenas impuestas al resto de los procesados por esos hechos, ocurridos durante el gobierno de Menem.

La Cámara declaró abstracta la situación del fallecido ex ministro de Defensa Oscar Camilión.

El resto de los condenados son el Coronel Diego Palleros, acusado de ser el intermediario en el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador y representante de Fabricaciones Militares (FM), y los ex militares que ocuparon cargos jerárquicos en FM en aquel momento: Manuel Cornejo Torino, Haroldo Luján Fusari, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jesús Julio Sabra y Jorge Antonio Cornejo Torino.

A su vez ratificaron las condenas del ex funcionario de Defensa Carlos Alberto Nuñez; el ex interventor de FM Luis Eustaquio Sarlenga; y la ex jefa de abastecimiento de FM, Teresa Hortensia Irrañeta de Canterino.