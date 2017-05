Tres jueces contra un país

En los últimos años, Magdalena Ruiz Guiñazú, Hebe de Bonafini, Sergio Massa, Ricardo Gil Lavedra, Estela de Carlotto, Marcos Peña, Horacio Verbitsky, Adolfo Pérez Esquivel, Federico Pinedo, Máximo Kirchner, María Eugenia Vidal, Luis Moreno Ocampo, Ricardo Lorenzetti protagonizaron discusiones muy terribles, ubicados, depende la persona de la cual se trate, de un lado y otro de la así llamada grieta.

Probablemente, dada la dinámica de los hechos ocurridos desde 2003, muchos de ellos jamás volverán a conversar o siquiera a dirigirse la palabra. Sin embargo, en los últimos días, por un breve lapso, esa grieta se cerró y todos coincidieron en algo. El milagro lo lograron tres jueces de la Corte Suprema de Justicia, cuyos nombres empiezan a transformarse en adjetivos calificativos: Guillermo Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti. El sorprendente acuerdo entre personas tan distintas partió de una idea muy básica y elemental: el rechazo a que torturadores, secuestradores de niños y asesinos recuperen la libertad antes de cumplir sus condenas.

Como Jourdan, aquel personaje de Moliere que no registraba que hablaba en prosa, los argentinos damos por sentadas, afortunadamente, algunas ideas que, al regreso de la democracia, no eran tan naturales. La inmensa mayoría del país cree que la represión ilegal fue un espanto y no la respuesta lógica del estado a un desafío proveniente de la subversión; cree que los niños secuestrados deben ser restituidos y sus apropiadores castigados, y no -como muchos sostenían en los 80-que no se los debía molestar ni cuestionar a las familias que los habían criado ‘con amor’; cree que la Justicia debe definir el destino de los acusados; y que la dictadura no debe volver nunca más. Gracias a ese consenso, la Argentina es un caso único en el mundo donde los represores terminaron juzgados en democracia, y eso se logró en paz, sin disparar un solo tiro.