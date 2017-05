MANIPULACIÓN / Gobernar con luz de gas

Con el tono despreciativo que suele serle habitual, quien encabezó el gobierno nacional más corrupto que registre la memoria afirmó hace pocas semanas que los veinteañeros que creyeron haber conseguido trabajo en fábricas por mérito propio durante ese gobierno no entendieron nada.

A nivel de manipulación psicológica masiva, éste es un truco frecuente y perverso, al que suelen apelar muchos gobernantes y, en otro plano, también maridos o esposas infieles que, descubiertos con las manos en la masa (para decirlo con un eufemismo), insisten hasta el cadalso con la muletilla “No es lo que tú crees”, desautorizando sin el menor pudor la evidencia que el engañado tiene ante sus ojos. Ocurre, por ejemplo, cuando la situación económica o social es difícil y quien la padece no ve cercana una puerta de salida, pero aun así escucha una y otra vez discursos oficiales en los que se le asegura que despunta un sol que él no ve y que hay una esperanza que él no siente. Distinta sería la cuestión si se partiera de la validación de lo que el otro percibe, con lo cual se le daría una enorme muestra de respeto, y entonces se le explicara, en lenguaje realista y no voluntarista, los posibles caminos a seguir y las dificultades y plazos (por largos que fueran) que esos rumbos entrañan.