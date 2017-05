“Carlotto tiene una actitud antidemocrática que comparte con la expresidenta"

Nacionales - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, "comparte una actitud antidemocrática con la expresidenta" Cristina Kirchner, luego de que aquella pusiera en un plano similar su oposición a la dictadura y al actual gobierno. "Está claro que (la de Carlotto) es una actitud antidemocrática que comparte con la expresidenta, que dice que Macri ganó (las elecciones) con mentiras", dijo Peña a TN.

Agregó que ambas dirigentes "tienen una cultura autoritaria en la que siempre se ponen como ganadoras".

Peña dijo que la ex presidenta "representa un pasado al que la mayoría de los argentinos no quiere volver" y afirmó que el Gobierno nacional "no la ve como un peligro", en vísperas de las elecciones de octubre.