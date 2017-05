DIPUTADOS / MEDIA SANCIÓN CONTRA EL 2x1

La iniciativa fue aprobada por 211 votos a favor y un solo voto en contra, el del salteño Alfredo Olmedo.

Nacionales - El cuestionado fallo de la Corte Suprema de Justicia para permitir el cómputo del 2x1 de la pena a autores de delitos de lesa humanidad terminó por unir este martes a oficialismo y oposición, que consiguieron aprobar un proyecto consensuado para limitar los alcances de ese beneficio, en una sesión histórica presenciada por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Siete proyectos de ley presentados por distintos bloques en las últimas horas fueron fusionados en uno solo, que modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 –hoy derogada- para especificar que el 2x1 “no es aplicable” a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

La sesión de este martes tuvo momentos emotivos, aunque no faltaron los cruces, protagonizados sobre todo por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien levantó la temperatura con acusaciones al kirchnerismo por no haber subsanado en 12 años de gobierno la “omisión legislativa” que permitió el 2x1. Pero, curiosamente, se ausentó durante la votación.

“La ley que estamos sancionando hoy viene a subsanar un error de este cuerpo legislativo, no de la Corte”, aclaró la socia fundadora de Cambiemos en un extenso discurso sobre doctrina penal, donde además disparó: “Madres y Abuelas estuvieron con nosotros cuando el peronismo no estaba”.

“El voto de la mayoría es razonable y ajustado a principios clásicos del derecho –indicó el macrista-, pero eso no significa que el resultado del fallo no haya sido desafortunado”.

En tanto, José Luis Gioja, titular del Partido Justicialista (PJ) coincidió en que “estas cosas no pueden pasar nunca más en Argentina ni en ningún país del mundo”, y dijo que “en tiempos de cambio, esta conquista del pueblo argentino no se puede cambiar, porque siempre tiene que haber Memoria, Verdad y Justicia”.

En un discurso sensible escuchado con atención por sus pares, que no dudaron en felicitarlo con un contundente aplauso, el diputado nacional Ricardo Alfonsín reivindicó el rol del radicalismo en la lucha por los Derechos Humanos y opinó que el presidente “no interfirió” en el fallo de la Corte Suprema sobre el 2x1, pero marcó fuertes diferencias con Cambiemos.

“Sería un acto más de injusticia olvidarnos de lo que pasó. Gracias a Dios la sociedad está alerta. No hay transformación posible, ni buena ni mala, que pueda hacer la política si no hay una mayoría social que no está dispuesta a acompañarla. Y esto no lo va a acompañar la mayoría de los argentinos”, enfatizó Alfonsín, mientras Victoria Donda, hija de desaparecidos, se acercaba a abrazarlo.