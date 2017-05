Comunicado Nº 1

Comunicado N° 1:

El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires informa que a partir de la fecha todos sus funcionarios deben pronunciar la cantidad de 30 mil desaparecidos y el término “dictadura cívico militar” cuando se refieran al accionar genocida del llamado Proceso de Reorganización Nacional.

Parece una cruel caricatura de los comunicados con los que las dictaduras inauguraban cada nuevo golpe. Pero es, palabras más o menos, el texto de la nueva legislación provincial por la cual se les dice a los funcionarios qué tienen que decir y pensar para no cometer delito.

Hace un año, Horacio Verbitsky, titular del CELS, expresó: “El número puede ser muy superior al que está registrado con nombre y apellido. No cuestiono el esfuerzo de precisión. He tenido una polémica con Reato, quien me atribuía sostener el número de 30 mil. Nunca dije eso. He dicho ‘tal número acreditado con nombre y apellido, pero otras fuentes lo elevan hasta 30 mil’. Ahora, es evidente que esa cifra quedó instalada como un lema, un símbolo”.