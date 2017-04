El titular de Peones de Taxis, Omar Viviani, llamó a “darles vuelta los autos” a los que no se adhieren a la huelga. Después, se arrepintió de sus expresiones mafiosas.





Nacionales - El jefe del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani, aseguró este martes que se equivocó cuando llamó a "darles vuelta los autos" a los afiliados al gremio que no adhieran al paro general del jueves próximo contra el Gobierno de Cambiemos. En una entrevista con Radio Rivadavia, el sindicalista intentó justificar su reacción durante una asamblea del gremio. "Se me salió la cadena. Lo dije en una asamblea multitudinaria y acalorada, como hace mucho que no veía", afirmó.

Y agregó: "Discutimos un largo rato en la asamblea sobre los padecimientos que están pasando los compañeros que representamos. Hoy a la mañana había más de cuarenta compañeros durmiendo en los coches porque no se podían ir a la casa porque no les alcanza la plata"-





Durante el reportaje radial, Viviani se mostró arrepentido por la arenga que hizo, pero alertó sobre la situación económica y dijo que los taxistas perdieron "más del 40 por ciento de la recaudación" durante el último tiempo. "No hay plata en la calle, hay bronca en la actividad", aseveró.





Durante la asamblea del miércoles último, que trascendió por un video subido a Twitter reproducido luego por el canal A24, Viviani también había dicho: "Hay una lucha de clases entre los que la tienen toda (a la plata) y nosotros, los trabajadores". "Algunos creen, todavía esperanzados, que con este Gobierno liberal no va a quedar uno solo con hambre. Sí, no va a quedar un solo pobre porque se van a morir de hambre con este gobierno de mierda", dijo exaltado, mientras los delegados hacían flamear banderas del gremio.





Radio Continental. La fiscal de cámara Verónica Guagnino aseguró este martes que abrirá una investigación de oficio por los dichos de Viviani. "El delito más evidente es el de amenaza coactiva por forzar la libertad de quienes no deseen parar", indicó en diálogo con





Viviani se retractó luego y afirmó que no habrá "ningún problema" si algunos conductores de taxis deciden "salir a laburar". "Que salgan, pero vas a contrapelo de lo que está reclamando el movimiento", apuntó.





"Hay algunos carneros que después se quejan; se me salió la cadena cuando dije lo de salir a darles vuelta los autos", indicó.





El sindicalista reconoció que la huelga general "no va a solucionar nada", como sostiene la Casa Rosada. "Es cierto, lo sabemos. Es un llamado de atención para el Gobierno para que se dé cuenta de que hay sectores de la sociedad que la estamos pasando mal", concluyó.