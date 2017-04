Lo nuevo no es la manifestación silvestre sino el golpismo explícito

Es cierto que la impactante concentración del sábado es la primera de la historia políticamente huérfana, de origen silvestre, oficialista y exitosa. Pero hay una novedad anterior, ni más ni menos que lo que convenció a decenas de miles de personas de salir a la calle a defender a un gobierno que no se los había pedido: los sectores golpistas perdieron la vergüenza.

Según la tradición histórica argentina, desestabilizar a un gobierno constitucional o pretender su caída -militares aparte- es algo que si se hace no se dice, a menos que se esté parado afuera del sistema (como en su momento las guerrillas marxista y peronista, la izquierda radicalizada, ciertos grupos conspirativos de ultraderecha). Que una corriente del peronismo como el kirchnerismo, hace apenas seis años conquistadora de la mayoría absoluta del electorado, hoy quiera conseguir la caída del gobierno constitucional que la sucedió y dirija buena parte de su acción política hacia ese objetivo en forma más o menos explícita, es algo inédito. El gobierno de Macri nunca terminó de reaccionar con firmeza contra esta embestida golpista, extraña paradoja, mucho más franca que aquellas que en el pasado dieron lugar a reacciones ampulosas de varios presidentes (incluidos los Kirchner) frente a intrigas crípticas que no se podían probar.

El discurso oficial de las últimas semanas evitaba acreditarle a Cristina Kirchner en forma directa una intención golpista acaso para sostenerla a la vez como potencial oponente electoral. Decía, por un lado, que ella estaba movida por el progreso de las causas judiciales en su contra, y por otro, que ella "quiere que fracase el cambio", acusación bifronte algo confusa. Si bien se insinuaba la existencia de un objetivo desestabilizador indigno y mezquino atado a las investigaciones judiciales por la corrupción K, al atribuirle a la ex presidenta una postura conservadora refractaria al "cambio" la jerarquizaba como una adversaria que, de manera legítima, se opone a lo que el gobierno considera medular.

Pese a la ambigüedad oficial, la multitud al parecer entendió el sábado que hay alguien en la Argentina que está poniendo a la democracia en peligro. Los manifestantes no parecen haber estado pensando que el problema se plantée a la altura de un Esteche, un Ferraresi o un D'Elía. Todos los caminos conducen a Cristina Kirchner: el paro nacional apurado por quienes corrieron del palco al triunvirato cegetista, ATE versión Yasky, Baradel, Hebe de Bonafini, los organismos de derechos humanos, la reivindicación provocadora del ERP y Montoneros, los cánticos de La Cámpora, el discurso peronista impregnado de alusiones al hambre (en consonancia con el kirchnerismo que habla de hambre planificado), la ciudad sitiada por cortes. Quizás en forma aislada nada califique como golpista, pero el conjunto, de aspecto sincronizado, sí. Los piquetes fueron determinantes, porque no son palabras, no se requiere ninguna destreza en el análisis político para percibir allí, sobre todo cuando se está de rehén, la quintaesencia de la obstaculización. Un piquete es un palo en la rueda casi literal.