La grieta y por qué la gente no existe

La gente no existe en cuanto término utilizado como sinónimo de “todos” y con el que se pretenden análisis más o menos científicos.

En el lenguaje coloquial, puede simbolizar mucho. Pero técnicamente dice poco. “La gente salió a defender la República”. “‘Macri, basura, vos sos la dictadura’, coreaba la gente”. “La gente no quiere paros”. “La gente repudió este modelo de exclusión”.

No fueron sólo títulos de los medios, son frases que se repiten en comités, Tribunales, Parlamento, Casa Rosada. Y por supuesto en la calle. Es uno de los problemas que tiene el lenguaje: no todos dicen lo mismo aunque usen la misma palabra.

Gente significa eso. La gente no es lo mismo que totalidad. La gente no se moviliza, no apoya, no reclama, no festeja. Los que se movilizan, apoyen, reclaman o festejan son “gens”, sectores unidos por un “linaje”, que significa intereses, hábitos y cultura en común.