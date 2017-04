CTERA ANUNCIA NUEVO PARO NACIONAL

Se llevará a cabo este martes en repudio a la represión contra docentes que querían instalar una “escuela

Nacionales - La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) anunció un paro nacional para este martes en repudio a la represión que sufrieron los maestros que quisieron instalar una "escuela itinerante" en la Plaza de los dos Congresos.





La titular de CTERA, Sonia Alesso, advirtió que "no vamos a permitir que se reprima a un trabajador", y afirmó que "esto no es una guerra, hay que cumplir con las leyes". Al mismo tiempo, advirtió que "si el ministro (Esteban) Bullrich no está a la altura de las circunstancias, debe renunciar ya".

Tras una reunión de secretarios generales de las provincias, la sindicalista convocó para este lunes, a partir de las 17, a un abrazo simbólico a la "escuela itinerante" en el Congreso y llamó a las comunidades escolares el miércoles a "abrazar" a todas las escuelas del país y a izar juntos la bandera nacional.





"No estamos dispuestos a retroceder", "no se toca a un maestro" y "la escuela resiste", manifestó Alesso, al anunciar un nuevo paro nacional de Ctera para mañana en repudio al violento desalojo policial que sufrieron los maestros anoche frente al Congreso.





La gremialista exigió al Gobierno que permita la instalación de la "escuela itinerante", que el vicejefe porteño, Diego Santilli, dijo que anoche no se permitió porque no estaba pedida formalmente la autorización correspondiente por parte de los sindicatos docentes.





