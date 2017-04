Cada generación tiene un precio que pagar

Aquí y ahora. Es el ‘tiempo líquido’ que hablaba Zygmunt Bauman. No importa ayer, el mes pasado, hace medio siglo. ¿O acaso sí importa porque los contextos en algún punto aparentemente se parecen?

Días atrás me llamó un ex-alumno de la Universidad. Estaba angustiado por los acontecimientos del presente. Que Trump, que Siria, que la tensión china- Washington y la rusa-Washington. Y los atentados y el Isis y la demencia terrorista. Y Corea del Norte enloquecida y loca.Y Argentina, con Macri, con las manifestaciones en la calle.

Traté de calmarlo. No fue fácil. Entonces apelé a la memoria histórica que no es un testimonio único y valedero pero sirve para trazar comparaciones. Y para confirmar que cada generación paga un precio. La incertidumbre se adueña de las almas y enceguece a las personas, siempre, en los siglos de los siglos.

A los judíos de ciudad se los relacionaba con el universo prostibulario. Los judíos de las colonias tuvieron que vivir unos meses en cuevas en la tierra y por techo una chapa perforada. Pese a todo, pese a todas estas injusticias había movilidad social ascendente. Pocos años después del arribo ya conseguían el lote y levantaban la casa. Y los hijos podían ir a la escuela y luego a la universidad. Conquistas que en Europa no hubieran podido forjar ni soñando.

Y nuestros abuelos no estuvieron más en la tierra pero pudieron ganarle a la desidia, a la imprevisión burocrática y dejar el pasado atrás. Muchos de ellos compartieron el temor por las amenazas de aquellos terribles años 30, donde Occidente quiso ponerle freno a la ‘Ola roja’ del comunismo. Compartieron el terror que impuso el nazismo. Y la sangría del enfrentamiento sin miramientos en España entre los militares rebeldes y los republicanos. Aquel conflicto pegó fuerte en la Argentina. Los españoles de aquí la vivieron con intensidad cardíaca.

La furia no cesó ni asoma el sol. Parte del final de los 60 y la década del 70 en la Argentina se vivió pendiente de un hilo. Las experiencias bélicas no han servido de enseñanza. Hoy ya se mata a distancia, con cohetes guiados por GPS que destruyen un edificio en medio de un barrio tumultuoso. La desigualdad profunda, no solucionada a tiempo por los demócratas, que habían dejado los republicanos, recrudeció y esculpieron ese personaje indescriptible que es Trump, dispuesto a cualquier cosa.