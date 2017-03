Estela de Carlotto le respondió así a Hebe de Bonafini quien

la calificó de “traidora” por haberse reunido con

la gobernadora María Eugenia Vidal.





Estela de Carlotto

Nacionales - La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió este viernes que "hay que tener conciencia democrática, no fanatismo", al responder a la acusación de "traición" que le propinó Hebe de Bonafini por haber firmado un convenio con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

"Cuando el pueblo vota y elige un gobierno, el respeto tiene que ser absoluto, nos guste o no guste, cada uno tiene que adaptarse y adoptar el camino que toque en estos cuatro años de gobierno. La relación tiene que estar, no podemos encapsular en no me gusta. El diálogo hay que tener", enfatizó la representante de derechos humanos.





canal C5N, Carlotto aseguró que "es muy doloroso" que la haya tildado de traidora y advirtió que "es muy mal ejemplo, lo siento por ella"; al tiempo que subrayó que "tenemos que tener conciencia democrática, no fanatismo, nuestros enemigos tienen que estar en una cárcel eterna si son los feroces asesinos" de la dictadura. El enfrentamiento entre ambas se da al cumplirse 41 años del golpe cívico-militar de 1976, una fecha en la que se esperaba verlas unidas. En declaraciones al





Nora Cortiñas defiende a Carlotto





La titular de la organización Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Nora Cortiñas, calificó de "lamentable" y un "horror" los dichos de Bonafini y afirmó que "no tendría que pasar". "Por más que haya un cansancio, un agotamiento, desilusiones, eso no lo queremos vivir en esta lucha que llevamos con una pérdida tan grande como es la de un hijo. No es concebible y duele", agregó.





En ese marco, recordó que dentro de las distintas organizaciones de Derechos Humanos "hubo y hay diferencias" pero advirtió que "tiene que haber un respeto y seguir adelante hasta lograr lo que queremos, que es la verdadera justicia y tener conciencia que una dictadura es lo más grave que puede pasar en un país".





