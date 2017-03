Los políticos saben bien que en cinco meses se vota

¿Cinco meses es mucho o es poco? Respuesta obvia, depende del asunto. Si se trata de llegar a Marte no parece tanto; de hecho fue lo que tardó el Mariner 6 en 1969. En la procreación humana cinco meses es más de la mitad de la dulce espera. Los economistas, personas mentalmente configuradas en unidades trimestrales, tal vez digan que cinco meses son casi dos trimestres y que después sigue un tercero en el que cabe esperar una evolución auspiciosa o bien una caída fatídica de lo que fuere; lo suyo nunca se agota.

Cinco meses para atrás (en verdad, unos días menos) Macri se estaba reuniendo en Roma con el papa Francisco por segunda vez. Y uno de los temas centrales de la política aquel octubre de 2016 consistía en ver qué ofrecería el Gobierno para desalentar la convocatoria de la CGT. a un paro nacional. Huelgan, ya que de huelgas se trata, los comentarios.

Nos faltan series para poder sacar enseñanzas de las "elecciones de medio término". Ya se sabe que en la Argentina la única constante electoral es que cada elección se hace con reglas o disposiciones diferentes de la anterior. Y las de este año no serán la excepción, aunque más no fuera por la probabilidad de que convivan el papel y los métodos electrónicos luego de que el peronismo se opusiera a renovar el sistema.

Los cinco antecedentes (1997, 2001, 2005, 2009, 2013), ricos en singularidades, no dan pistas categóricas. Es cierto que en todas menos las de 2005 perdió el oficialismo, pero las derrotas legislativas no siempre preanunciaron derrotas ejecutivas. En 1997 Menem llevaba ocho años en el poder (Macri llevará dos). Fueron elecciones de fin de ciclo, en todo caso como las de 2013, cuando el triunfo de Sergio Massa abortó la perpetuidad cristinista, luego de diez años de kirchnerismo. Las de 2001, conocidas como las del voto bronca, fueron sísmicas: dos meses después vino el tsunami que hizo colapsar al país entero. También fueron únicas por motivos institucionales, ya que en 2001 se renovaba el Senado íntegro. La derrota de la Alianza permitió el regreso del peronismo (seis días con Rodríguez Saa, un año y medio con Duhalde) no a través del voto popular sino por la ley de acefalía. Caso extremo, Duhalde, que había perdido las elecciones populares contra De la Rúa, lo sustituyó seleccionado por el Congreso tras haber llegado a senador unos días antes en las elecciones "de medio término".

Más allá de cómo evolucione la economía, asunto crucial, si es por los antecedentes Macri corre para estas elecciones con una ventaja y una desventaja. La ventaja es que su liderazgo político, ajeno a las tradiciones peronista y radical que tuvieron todos los presidentes a partir de 1946, recorre caminos inexplorados. Su eficacia se verificó hasta ahora no sólo en las leyes que consiguió estando en minoría en el Congreso sino en la relativa paz social que logró en el primer año de gobierno, hecho inédito para un no peronista. Y la desventaja es que ya todo el mundo sabe que aunque gane las legislativas no podrá invertir la relación de fuerzas con la oposición parlamentaria. Lo cual, probablemente, lo empuje a plantear las elecciones en términos plebiscitarios. Podrá decir "vótennos, somos mucho mejores que el populismo", pero no tendría mucho sentido que pidiera el voto para obtener más bancas en las cámaras, porque un eventual triunfo impactaría en el Congreso demasiado amortiguado.