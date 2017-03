Intelectuales brasileños piden candidatura de Lula

Brasil - El mundo de la cultura y de las letras ha vuelto a dar su palabra en Brasil. En el gigante latinoamericano, no son pocos los hombres de la cultura que, desde hace meses, vienen manifestando su profundo malestar con el gobierno de Michel Temer. Los recortes sociales y la eliminación de distintos programas de apoyo a la cultura, han sido una seña de identidad del hombre que, hace pocos meses, impulsó el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff.

La posible candidatura de Lula no es una mera voluntad de este grupo de artistas. Desde hace tiempo, el propio Lula manifestó la posibilidad de volver a la primera linea de la política. Su partido, el PT, no atraviesa su mejor momento. La destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff, las críticas por presunta corrupción y por el manejo de la crisis económica durante su gobierno, han afectado su credibilidad. Aún así, sigue siendo el principal partido de la izquierda y el que cuenta con mayores posibilidades de éxito electoral si sabe reinventarse a tiempo.

Entre la dirigencia del PT no son pocos los que apuestan por Lula. La mayor parte de los dirigentes creen que el ex presidente es la figura necesaria para enfrentar los próximos comicios. Ahora mismo, Lula se encuentra sin embargo, en la mira de la Justicia por un escándalo de corrupción que involucra a la empresa petrolera Petrobras. Sin embargo, no son pocos los que apuntan que se trata de una persecución política al ex mandatario.