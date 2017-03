El emperador Trump está desnudo

Ya vimos esta película. El estafador que había encantado a muchos con sus polvos mágicos, ya no puede sostener su mentira mucho tiempo más: alguien lo ha señalado de una vez y, sí, el emperador camina en público sin otra ropa que su propia piel. Donald J. Trump mintió durante las primarias republicanas, pero aquello sólo parecía un show gracioso pues, vamos, era sólo la competencia interna del conservadurismo.

Trump parece un discípulo aplicado de Joseph Goebbels: miente que alguien se lo creerá. A mayor el desastre, mayor la fabulación, la provocación y la amenaza. En la lógica de Trump siempre se trató de correr hacia delante. No enfrentar las consecuencias: escapar. Culpar a alguien más. Esquivar responsabilidades. Esas fueron las lecciones que le enseñaron sus principales mentores: su padre Fred y Roy Cohn, un abogado de la era McCarthy. Trump las aprendió a pie juntillas. El problema es que, ahora, las decisiones no son de los demás: es su gobierno, es el presidente de su gobierno. El monarca de sus propias decisiones. El emperador, otra vez, desnudo.

El mecanismo del escalamiento de fabricaciones recuerda “la piel de zapa” de Balzac. Con cada mentira nueva se hace más corta la manta de la credibilidad. La inverosimilitud se hace amiga cercana del ridículo manifiesto. Y gobernar Estados Unidos no puede ser un pasatiempo de distraídos o incapaces. Ya vemos el resultado del emperador al desnudo: cuando no llevaba 45 días en el poder, tres altos funcionarios —y su propio vicepresidente— habían contradicho y corregido en público al presidente Donald J. Trump. Estados Unidos empieza a sonar como el canto trágico de los imperios en caída: no hagan caso al rey, que vive en su mundo; el poder real lo ejerce la corte.

Días atrás, la sección Gray Matter de The New York Times publicó un artículo donde Philp Fernbach y Steven Sloman explicaban por qué creemos con tanta facilidad mentiras evidentes. Los individuos, dicen, no estamos preparados para separar hechos de ficción: la ignorancia es nuestro estado natural. El secreto de nuestro éxito como humanos, sostienen Fernbach y Sloman, es nuestra habilidad para perseguir metas complejas juntos, dividiendo el trabajo cognitivo. “El conocimiento no está en mi cabeza o en la tuya”, afirman. “Es compartido”. Desarrollar y defender el conocimiento que permite exponer la farsa es también una empresa colectiva.