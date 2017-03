“Cristina Kirchner está desquiciada"

José Urtubey le respondió a la expresidente y dijo que

Nacionales - "Me da lástima". El dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, no oculta su indignación por los insultos que Cristina Kirchner les dedicó a los directivos de la entidad fabril, que se pueden leer en la nueva transcripción de las escuchas entre la ex presidenta y Oscar Parrilli .

El portal Infobae difundió el domingo fragmentos de una conversación entre la ex mandataria y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la que opinan sobre la actualidad política y económica del país. Las escuchas fueron ordenadas el año pasado en el marco de una causa contra Parrilli por supuesto encubrimiento al narcotraficante Ibar Pérez Corradi.





En la conversación que se conoció el domingo, la ex jefa del Estado critica al peronismo, dice que Mauricio Macri es "un mafioso que está sostenido por los medios" y apunta contra los integrantes de la UIA. "Hijos de puta, fueron todos los que fugaron también guita, ojalá se fundan todos refundan todos y terminemos trayendo azúcar de Cuba o de la China o de la concha del mono", afirma.





En una entrevista con la Radio La Once Diez, Urtubey se mostró indignado con los dichos de Cristina Kirchner. "En primer lugar, no son las expresiones de un ex primera magistrada de la Nación. En segundo lugar, desear que se fundan las industrias es desear que le vaya mal al empleo argentino", apuntó.





"Es un momento en el que tenemos que trabajar todos los sectores juntos para un objetivo común y hay que dejar de lado lo que tiene esta señora, que es un fuerte resentimiento", agregó Urtubey.





Además, negó que los dirigentes de la UIA hayan fugado dinero del país: "Eso no es cierto, de los industriales no hubo fuga de nada. Eventualmente, hubo pseudo empresarios, amigos de ella, que capaz hicieron hizo algo de eso".





Urtubey recordó que la relación con la ex mandataria era "institucional", pero remarcó que está "desquiciada". "De todos modos, se basó en un respeto que hoy dista de los comentarios de una señora que está desquiciada. Nadie puede en su sano juicio tener ese.o porque le falta el juicio o porque tiene un resentimiento galopante", resaltó.





El ex titular de la UIA José Ignacio de Mendiguren también rechazó las expresiones de la ex presidenta. "Ha sido muy poco feliz lo que dijo; estaba sacada", apuntó el diputado nacional por el Frente Renovador en diálogo con Radio Rivadavia. "No le doy más importancia que eso, una conversación privada y una persona enojada", añadió.





