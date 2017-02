Un buen momento para bajarse del caballo

La crisis del Correo puede ser un wake up call oportuno para el gobierno, si saben aprovecharlo. Tuvieron suerte, les estalló a siete meses de las elecciones. Todavía pueden recuperarse.

Es duro porque es indefendible y les pega en la única bandera que todavía agitaban: la diferenciación ética con el kirchnerismo.

Ahora que sea indefendible no significa que no se pueda hacer nada. Lo más obvio, desactivarlo antes que estalle: Correo, deuda, privatización, quiebra, papá Macri, el combo es tóxico por donde se lo mire y sin embargo nadie atajó nada. La noticia se deslizó de la peor manera: Cuando una fiscal lo denunció por el perjuicio escandaloso que provocaba al Estado.

Menos mal que este gobierno ha hecho un culto del control de la información. Es evidente que sirve muy bien para controlar pavadas como los off de las reuniones de gabinete y homogeneizar respuestas que nadie cree. Lástima que no sea igual de efectivo para alertar al Presidente de los casos que debería mirar con atención.

Con ese envión entraron a la Casa Rosada e iniciaron un movimiento centrífugo con eje en la Jefatura de Gabinete que no paró -no para- hasta que Marcos se quedó con todo. Si Marcos hizo a Macri presidente, si las redes sociales son más importantes que los dirigentes políticos, si Durán Barba es la verdad de todas las cosas, el pensamiento crítico no es un error, es un peligroso deslizamiento subversivo. Por eso los cambios de gabinete. Por eso la homogeneidad como valor supremo. No se trata de pensar, se trata de repetir. Por eso las "guías" para los timbreos, los "que estamos diciendo" y demás guiones.

El manual se les quemó varias veces y volvieron a repetirlo: Panamá Papers, Arribas, Correo. No pasa nada, no penetra en la gente, es otra vez el círculo rojo, los amigos nos ayudan y lo tapan o lo dan bien atrás, no hablemos, a lo sumo que salga algún perejil. Pero no funciona. Escala y escala. Hasta que termina ya explotado, obligando al jefe de Gabinete a poner la cara, a la defensiva, mientras se esconde al presidente, para evitar cruces directos con la prensa, para que no le pregunten.